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السبت، 27-04-2024 01:12 م

استشهاد المصور الصحفي إبراهيم الغرباوي بقصف الاحتلال على غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد المصور الصحفي إبراهيم الغرباوي في قصف إسرائيلي على مدينة حمد جنوب قطاع غزة أمس الجمعة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

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وكان المكتب الإعلامي في غزة قد اتهم في وقت سابق الاحتلال بتعمد اغتيال الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.


وقد وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" قطاع غزة سابقا بـ "مقبرة الصحفيين"، مؤكدة أن إسرائيل تتعمد خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان.


بالإضافة إلى التهجير والحصار ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة، وقطع الإنترنت، فضلاً عن رسائل التهديدات التي تصلهم، كما تضيف المنظمة.




 




 

 


 

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