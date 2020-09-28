استخدامات غير متوقعة لورق الألمنيوم

الوكيل الاخباري - بالتأكيد أنتِ لا تستغنين عن ورق الألمنيوم في مطبخكِ كعنصر أساسي للطهي وتغليف الطعام لكنك ستدهشين عندما تكتشفي أن لورق الألمنيوم استخدامات أخرى كثيرة غير التي تعودت عليها، وفق دراسة متخصصة نشرها موقع "بابا ميل":

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- الاستخدامات الإضافية في المطبخ:

بإمكانكِ حماية أطراف العجينة من الاحتراق لو تأخر خبز الحشو عليها وذلك بلف أطرافها بورق الألمنيوم.



كما يساعدكِ ذلك في فصل كتل السكر البني وذلك بلفها بورق معدني ووضعها في الفرن لمدة 5 دقائق تقريباً على حرارة 150 درجة مئوية. وبذلك يلين السكر وينفصل.



وثالثا استخدميه لخبز الكعك بأشكال عديدة، ويمكن ذلك بصنع الشكل في صينية خبز عادية بأن تستخدمي 2 – 3 طبقات رقائق الألمنيوم في تقوية وإصلاح الشكل وهكذا تتمكنين من تثبيته وخبزه بالشكل المطلوب.



- استخدامات النظافة:

حافظي على الفرن نظيفاً من الدهون التي تتطاير عليه أثناء الطبخ بتغطية قاعدة الفرن بورق الألمنيوم وجعلها سميكة نوعاً ما حتى لا تذوب وتلتصق بالقاعدة.



كما يُنصح بتغطية جزء قطعة الصابون الأسفل بورق الألمنيوم حتى لا تذوب وتتكتل.



وإن لاحظتِ أن أدواتك الفضية بها بعض البقع فضعي بعض الرقائق في مقلاة ضحلة وصبي عليها بعض الماء الساخن ثم أضيفي قليلا من الملح وصودا الخبز، والآن ضعي الأواني الفضية في المقلاة وتأكدي من أنها تلامس بعضها البعض وأن جميعها تلامس الرقاقة. انقعيها لعدة ساعات ثم اغسليها بالماء البارد وجففيها بقطعة قماش.



كما يُنصح بصنع كرة غير كثيفة من ورق الألمنيوم واستخدميها في فرك المقلاة وجميع أدوات المطبخ التي تحتاج للتنظيف.



- الشؤون المنزلية:

يمكنكِ شحذ مقصكِ بطيّ قطعة من الألمنيوم إلى 8 طبقات ثم قصيها باستخدام المقص القديم، وكلما قصصتِ أكثر كلما ازدادت حدة المقص.

كما باستطاعتكِ نقل قطع الأثاث الثقيلة بسهولة بوضع القليل من ورق الألمنيوم تحت أرجل القطعة لمساعدتها على الانزلاق بسهولة، كما يمكنكِ استخدام الورق المعدني لتغطية أدنى أرجل الطاولات لحمايتها من الخدوش والكدمات.



وإن لاحظت ِ أن ملابسكِ تخرج من النشافة مليئة بالكهرباء الساكنة، فما عليكِ إلا أن تضيفي كرة من الألمنيوم في المجفف وسيمنع هذا من الحدوث.

علاوة على ذلك بإمكانك استخدام ورق الألمنيوم لتنظيف جزء المكواة السفلي من أي أوساخ علقت به. ويحدث هذا عند رش بعض الملح على الورق وتسخين المكواة واستخدامها لكي الرقائق، يعمل مزيج المعدن والملح على تنظيف الجزء بسهولة.



كما يمكنكِ تقصير عملية الكي لو لففت لوح الحديد بورق الألمنيوم فهذا سيعيد الحرارة من المكواة إلى الملابس، حيث إنك في الواقع تكوين كلا الجانبين في نفس الوقت.



- أفكار لتصليحات في المنزل:

تستطيعين إصلاح الأجهزة التي تعمل على البطاريات عندما يفقد الزنبرك فيها مرونته ويصبح مسطحاً، مما يمنع الاتصال الجيد بما يكفي لتشغيل الجهاز. اطوِي قطعة من ورق الألمنيوم عدة مرات وألصقيها بين البطارية والزنبرك سيتم توصيل الكهرباء وتُحل المشكلة.



وإن اشتكيت من أن الراديتر على الحائط لا يعمل بكفاءة فهذا يعود لأن نصف حرارته أو برودته يضيع على الحائط. خذي لوحا رقيقاً من الخشب ولفيه بورق القصدير وضعيه خلف الرديتر وبهذا ستتوجه كل الحرارة أو البرودة تجاهك.

وأخيرا، يمكنكِ إبعاد الطيور عن شجر الفواكه في حديقتكِ باستثمار خوف الطيور من الأشياء اللامعة.



علقي قطعا من رقائق الألومنيوم مع رسم عيون عليها على شجرة الفاكهة وسترين أن معظم الطيور ستمر بجانبها بحثا عن وجبة أسهل. علما بأن الغربان تحب الأشياء اللامعة وقد تسرق القصدير.

شاشة نيوز

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