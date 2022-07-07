الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من قيادة حزب المحافظين

دول عربية جديدة تبدأ بتداول العملات البلاستيكية

طلبة توجيهي حول امتحان الرياضيات : مستوى الأسئلة متوسط والوقت غير كافِ

الكهرباء الأردنية: استخدموا السخان الشمسي للتوفير

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات التوجيهي

القواسمي: التوجيهي أثر على شراء الملابس قبل العيد

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسلخ خلال العطلة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل جنوب طوباس

الليرة الرشادية بـ 253 ديناراً والانجليزية بــ 290 ديناراً في المملكة

ضبط سائقين قاما بالتشحيط بساحة مستشفى بالرمثا - فيديو

الخميس، 07-07-2022 01:35 م

اقتران لا يتكرر إلا كل 10 سنوات يشهده الحجاج غداً

196502647114a90d0f664bc2a0d1d042ef3ebac6dde8eac7489


الوكيل الإخباري-يشهد غداً حجاج بيت الله الحرام اقتران يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة بيوم الجمعة وهو أعظم أيام المسلمين؛ حيث قال تعالى في سورة البروج: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} وبمشيئة الله سيجتمع الشاهد والمشهود في يوم واحد يوم الجمعة يوم عرفة 9/ 12/ 1443، وهو يوم عظيم لا يتكرر إلا كل تسع أو عشر سنوات حسب الترتيب السنوي البسيط والكبيس.

وقوله: {واليوم الموعود وشاهد ومشهود} اختلف فيه المفسرون؛ فاليوم الموعود هو يوم القيامة و"شاهد" يقصد به يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه، و"مشهود" هو يوم عرفة.

اضافة اعلان


ودعاء يوم عرفة خير الدعاء، وأرجاه، وأعجله إجابةً؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قُلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" رواه الترمذي وحسَّنه الألباني.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9201527133020271

صور نادرة ليوم التروية قديماً

127-123429-day-tarwya-bounty-meanings_700x400

يوم التروية .. سبب التسمية وأعماله

thumbs_b_c_134f203d27da3c75453ba6f025cd766e

التقطت عام 1952.. أقدم صورة ملونة للمسجد الحرام

elaosboa21307-1

بعد قليل جنايات المنصورة تسدل الستار على قضية نيرة أشرف

image

فتاة بريطانية تتناول 8000 سعر حراري من اللحوم خلال 8 دقائق

2021_8_17_15_14_3_704

عضّه الكلب فانتقم من الجار وعائلته في الهند