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الأحد، 09-10-2022 10:16 ص

اكتشاف أطول شجرة في الأمازون - صور

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الوكيل الإخباري - بعد ثلاث سنوات من التخطيط والمهمّات الاستكشافية ورحلة استغرقت أسبوعين في الغابة، وصل فريق من العلماء إلى أكبر شجرة اكتُشفت في غابة الأمازون المطيرة على الإطلاق، إذ إن حجمها مماثل لمبنى مؤلّف من 25 طبقة.

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والشجرة العملاقة التي تنتصب في محمية نهر إيراتابورو الطبيعية في شمال البرازيل، هي من نوع دينيزيا اكسلسا فيما يبلغ ارتفاعها 88.5 متراً وقطرها 9.9 أمتار.

ورصدها العلماء للمرة الأولى من خلال مشاهد التقطتها أقمار اصطناعية عام 2019، ثم حاول فريق محلّي الوصول إليها خلال السنة نفسها، إلا أن الوصول إلى شجرة دينيزيا اكسلسا كان متعذراً، حتى قيام الرحلة الاستكشافية التي نُظمت بين 12 و25 سبتمبر، واجتاز فيها الباحثون مسافة 250 كيلومتراً بواسطة قارب، وأكثر من 20 كيلومتراً سيراً عبر الغابة الجبلية.

 


 



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