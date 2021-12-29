اكتشاف حصن روماني كبير قرب أمستردام

الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء على ساحل هولندا، حصناً رومانياً كبيراً، أنشأه الإمبراطور كاليغولا، ويُعتقد أنه لعب دوراً رئيساً في الغزو الروماني الناجح لبريطانيا في عام 43 ميلادي.



وتشير الأبحاث إلى أن فيلقاً رومانياً من عدة ألوف من الجنود المتأهبين للمعركة، كان متمركزاً في فيلسن، على بعد 32 كيلومتراً من أمستردام، على ضفاف أحد روافد نهر الراين.



وقد نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية، عن عالم الآثار، آريين بوسمان، قوله إن الأدلة تشير إلى أن فيلسن كانت أكبر قلعة للإمبراطورية، وكان قد تم بناؤها لإبعاد القبيلة الجرمانية المعروفة باسم «شوسي»، في وقت كانت القوات الرومانية تستعد للعبور من فرنسا إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا.



لكن الإمبراطور كاليغولا، الذي أنشأ المعسكر الحصن خلال 12 إلى 41 ميلادي، قُتل، فقام الإمبراطور كلوديوس الذي خلفه في عام 43 ميلادي، بتطوير الحصن، واستغلاله في غزو بريطانيا.



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وفي هذا السياق، أعلن بوسمان، عن العثور على ألواح خشبية أسفل برج المراقبة، أو بوابة الحصن، تم تأريخها شتاء 42/43 ميلادي، في المرحلة التي سبقت غزو إنجلترا مباشرة.





المصدر - البيان