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الإثنين، 29-01-2024 08:47 ص

اكتشاف نوع جديد من النجوم القديمة العملاقة - صورة

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الوكيل الإخباري - رصد علماء الفلك لأول مرة مجموعة غامضة من النجوم العملاقة القديمة في قلب مجرة درب التبانة، والتي تنبعث منها سحب من الغبار والغاز بحجم النظام الشمسي.

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وهذه النجوم الغامضة التي أطلق عليها اسم "المدخنون القدامى"، تواجدت بهدوء لعقود من الزمن، وتلاشت إلى حد الاختفاء تقريبا، قبل أن تنفث فجأة سحبا من الدخان.

 

وحقق العلماء هذا الاكتشاف الرائد في أثناء رصد ما يقارب مليار نجم بضوء الأشعة تحت الحمراء خلال مسح للسماء ليلا لمدة 10 سنوات.

ومعظم هذه النجوم المرصودة حديثا مخفية عن الأنظار في الضوء المرئي بسبب كميات كبيرة من الغبار والغاز في درب التبانة. لكن ضوء الأشعة تحت الحمراء يمكن أن يمر عبرها، ما يسمح للعلماء برؤيتها لأول مرة.

 

 

 

روسيا اليوم 

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