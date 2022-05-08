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الأحد، 08-05-2022 10:50 ص

اكشف عن خبايا شخصيتك في لمح البصر.. ماذا رأيت أولا؟

طك


الوكيل الاخباري - وهم بصري جديد ينتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يجلب النقاشات بين المتابعين.

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الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صن"The Sun، نقلاً عن "تيك توك"، تحتوي على رسمتين للحيوانات.


فهل تستطيع التمييز بينهما؟

 


فبحسب صانعة المحتوى على "تيك توك"، إذا رأيت الثعلب أولاً، فهذا يعني أنك شخص محبوب بين المحيطين بك.


فرؤية الثعلب أولاً تعني أن المحيطين بك يؤمنون بك ويثقون فيك حين يتعلق الأمر بإدارة حياتهم أو مساعدتهم في اتخاذ القرارات مثلا.


أما إذا رأيت الدولفين أولا، فأنت على الأغلب من الأشخاص الذين يتواصلون مع عائلاتهم بطريقة مختلفة.


فأنت غالبا خجول جدًا، وتحاول تجنب الجدال والمواجهة لأنك لا تريد التعامل مع تلك المواقف.


إلا أنه رغم ذلك، فإن حكمتك معروفة على نطاق واسع، ويأتي إليك الناس دائما لطلب النصيحة.


والآن دورك عزيزي القارئ.. ماذا رأيت أولا في الصورة؟ الثعلب أم الدولفين؟

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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