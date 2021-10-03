الأميرة شارلوت من أغنى الشخصيات حول العالم

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة أن الأميرة شارلوت الصغيرة من أغنى الشخصيات البريطانية حول العالم فإن صافي ثروة الابنة الوسطى لدوقي كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميلدتون، الأميرة شارلوت، تزيد حتى عن شقيقها الأكبر الأمير جورج.

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فقد قدرت قيمة ثروة الأمير جورج بـ 2.7 مليار جنيه إسترليني اي 3 مليون 357 ألف دولار أميركي بينما قدرت ثروة شقيقته الصغرى، شارلوت بـ 3.8 مليار جنيه إسترليني اي 5 مليون 147 ألف دولار أميركي وقد حققتها مما حصلت عليه من والديها اضافة الى الاعلانات التي تقوم بها.

المصدر - الفن