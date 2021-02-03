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الأربعاء، 03-02-2021 02:50 م

التلاعب بأحرف هوليوود العملاقة مجددا

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الوكيل الاخباري - أوقفت الشرطة الأميركية 6 أشخاص بعدما تلاعبوا باللافتة الشهيرة في هوليوود من خلال تغيير حرفين، منها لتصبح "هوليبوب".

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وذكرت تقارير صحيفة، بحسب وكالة "فرانس برس"، أن الخطوة ترمي إلى التوعية من سرطان الثدي.


وقد انتشرت في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر اللافتة الشهيرة في التلة المطلة على لوس أنجلوس، لكن مع حرفين معدّلين بما يظهر كلمة "هوليبوب" ("بوب" بالإنجليزية تعني "ثدي").


وأفادت قناة "إن بي سي لوس أنجلوس" بأن هذا العمل يحمل بصمات ناشطين أرادوا التوعية من سرطان الثدي. وهم استخدموا أغطية مشمّعة ضخمة لإظهار الأحرف بشكلها الجديد.

 

وأوضحت الشرطة لوسائل إعلام محلية أن هذه الخطوة لم تلحق أي ضرر دائم باللافتة.


وقال قائد شرطة لوس أنجلوس ستيف لوري إن هذا العمل التخريبي "ليس طريفا البتة"، مؤكدا عبر تويتر أن "شعارات لوس أنجلوس ثمينة".

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تحوّر فيها أحرف لافتة هوليوود، إذ سبق أن عدّل ناشطون مؤيدون للماريغوانا 3 مرات هذه الحروف البيضاء الضخمة لإظهار كلمة "هوليويد" ("ويد" بالإنجليزية تعني "الحشيشة").

 

سكاي نيوز

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