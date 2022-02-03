الخميس 03-02-2022
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الخميس، 03-02-2022 10:15 ص

الدجاجة المتسللة تصبح حديث الشارع الأميركي

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الوكيل الإخباري - كشفت جمعية «الرفق بالحيوان» في مقاطعة أرلنغتون بولاية فرجينيا الأمريكية، أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون أحد أكثر المباني تحصيناً في العالم.

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وأوردت صحيفة «Military Times» المتخصصة في الشؤون العسكرية خبر الدجاجة، وسألت: هل تاهت الدجاجة ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها للإجابة عن هذه الأسئلة. 

 

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