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الإثنين، 13-03-2023 10:29 ص

الذوبان يهدد وجود نهر ثويتس الجليدي

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الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات للأقمار الصناعية التابعة لمؤسسة «روس كوسموس» الروسية، ذوبان نهر ثويتس الجليدي، ثاني أكبر نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية، وفق وكالة «نوفوستي». وتظهر الصور كيفية ذوبان النهر الجليدي، جراء تيارات دافئة تنبع من الداخل.

ورأى الباحثون في تقارير سابقة، أن الماء الدافئ شكل هياكل تشبه الشرفة في قاعدة الجرف الجليدي. وفي هذه المناطق، بالإضافة إلى التشققات، كان الذوبان يحدث بشكل أسرع من المتوقع.

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ونشرت نتائج الدراسة متعددة التخصصات، عبر دراستين في مجلة «نيتشر» هذا الأسبوع.


إلى ذلك، قال عالم المناخ الروسي أليكسي كوكورين: إن ذوبان منظومة الأنهار الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية، بما في ذلك نهر ثويتس الجليدي، سيرفع مستوى المحيط العالمي بمقدار ثلاثة أمتار بالفعل في القرن الثاني والعشرين.

 

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