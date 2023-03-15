الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

تخفيض أسعار 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية قبيل رمضان

الحكومة تعرض التجربة الأردنية الغذائية على رومانيا

الذهب يتقلب.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر محليا بعد التسعيرة الثالثة

تحذير جديد بشأن الأحوال الجوية في الأردن اليوم

تطورات إصدار عفو عام يشمل جميع القضايا في الأردن

هام من الضمان للذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم

جامعة تقرر تأجيل الاقتطاعات على رواتب العاملين لشهرين

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

بدء التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني العام المقبل

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

الأربعاء، 15-03-2023 01:36 م

الشرطة الأمريكية تقتل حمارا وحشيا بعد أن عض يد صاحبه وقطعها

اسم_أنثى_الحمار_الوحشي


الوكيل الإخباري - يرقد رجل أميركي في المستشفى بعد إصابته بجروح بالغة بعدما هاجمه حماره الوحشي الذي قضى لاحقاً بنيران الشرطة، على ما أعلنت سلطات ولاية أوهايو يوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير صادرة عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بيكاواي بولاية أوهايو، بأن ذراع رونالد كليفتون البالغ 72 عاماً بُترت جراء الهجوم، لافتة إلى أن أحد الشرطيين سارع إلى وضع رباط لوقف النزيف، فيما كبح شرطيون آخرون جماح الحيوان.

اضافة اعلان


وأفاد نائب قائد الشرطة مايكل أوبرلي أنه لدى وصوله إلى مكان الحادث الذي وقع الأحد، "هاجم حمار وحشي ذكر ضخم الباب الجانبي على جهة السائق في سيارتي وكان يتصرف بشكل عدائي للغاية".


وقال "بدا أن كليفتون يعاني من نزيف في ذراعه اليمنى أسفل الكوع مباشرة".
بينما كان أوبرلي يعتني بالضحية، عاد الحمار الوحشي ليشكّل تهديداً لعائلة كليفتون وعناصر الشرطة الآخرين.


وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على جسم الشرطي، رجلا يطارد الحمار الوحشي بعصا. وبعد فشل هذه المحاولة وإخفاق شرطي آخر في إبعاد الحيوان، أطلق الشرطي النار على الحمار الوحشي في الرأس.


ولم تتضح طبيعة الاصابة الدقيقة لكليفتون. وفيما كتب الشرطي ناثان ولش في تقريره أن "الحمار الوحشي عض ذراع الضحية"، قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن الشرطة تعتقد أن الذراع بُترت.


وأفادت قناة محلية تابعة لشبكة "ان بي سي" بأن الحمير الوحشية لا تُصنف على أنها حيوانات برية خطرة بموجب قانون أوهايو، ومن المسموح تالياً حيازتها في الولاية.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1227780-3-770x578

شاهد.. جبال اللوز تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج في السعودية

1957030_0

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام أعين والدهم في السعودية -فيديو

وظيفة

20 وظيفة مهددة.. هل يأخد الروبوت عملك؟

AFP_33AQ9K6

الخطر يهدد مواقع أثرية سورية تضرّرت بفعل الزلزال

45454

السعودية..شخص يوثق لحظة قدوم عاصفة ترابية ضخمة خلفه في بث مباشر -فيديو

earth-spinning-stop

رابع أكبر الكوكب في نظامنا الشمسي يغير مكانه اليوم وهذا ما سيحدث للأرض

أخبار متعلقة
FpK9TX-XwAEHbUC

فداء ابنته.. أب يلقي نفسه في فم ثعبان مميت في أستراليا

5e3e7502136aa_1-1318977

نوبة هلع.. ساعة 'آبل' تدخل شاب عشريني المستشفى في سويسرا

334687671_515208884096456_8535302131579986468_n-768x508

فتاة أمريكية تتبرع بكليتها لوالدها دون معرفته.. شاهد رد فعله