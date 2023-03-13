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الإثنين، 13-03-2023 11:15 ص

فداء ابنته.. أب يلقي نفسه في فم ثعبان مميت في أستراليا

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الوكيل الإخباري - ألقى أب بنفسه على واحدة من أكثر الثعابين فتكا في العالم بعد أن اندفع الثعبان ليلدغ ابنته البالغة من العمر عامين.

لاحظ الأب الشجاع "جيك كوب" من أديلايد، أستراليا الثعبان قبل لحظات من اندفعه إلى الرضيع، ليتمكن من إلقاء نفسه أمام ابنته وأغرق الثعبان السام أنيابه فيه بدلا من ذلك.

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وقد أطلق الناس على الأب اسم البطل، ويعتقد أن الثعبان كان الثعبان البني الشرقي شديد السمية مميت جدا لدرجة أنه يمكن أن يقتل الأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة في دقائق معدودة دون رعاية طبية مناسبة.

ولحسن الحظ، عض الثعبان السيد كوبي "قطعة جافة"، مما يعني أنه لم يتم إطلاق أي سم، لكنه قضى الليلة في المستشفى كإجراء احترازي. 

 

 

صدى البلد

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