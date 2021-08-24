الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة العجارمة

ضبط اعتداءات جديدة كبيرة على خطوط مياه رئيسية في ثلاث محافظات

تقرير صادر عن وزارة التنمية وسط تأثير كورونا

بدء المرحلة التجريبية لتفعيل الهوية الرقمية

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

تقرير جديد للمخابرات الأمريكية حول لغز منشأ كورونا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع إصابات كورونا بوتيرة سريعة

القبض على متسلل من سوريا إلى الأردن

البدور لـ الوكيل : المملكة في مأمن لفتح القطاعات ورفع القيود

عاجل

بلعاوي لـ الوكيل : الإجازة النهائية للقاح فايزر تزيد الإقبال عليه

الثلاثاء، 24-08-2021 09:40 ص

الصين تفتتح طريق جديد الأعلى في العالم - صور

143-115843-tourism-china-learn-5-attractive-cities-beauty-2


الوكيل الإخباري - ويعد طريق ناغتشو-لاسا السريع، الذي يبلغ طوله 295 كم ويبلغ متوسط ارتفاعه أكثر من 4500 متر، جزءا من الطريق السريع الذي تربط بين بكين ولاسا، وهو أول طريق سريع يربط بين لاسا والمراعي بشمالي التبت.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



وسيؤدي تشغيله إلى تقصير المدة اللازمة لقطع المسافة بالسيارة بين لاسا ومدينة ناغتشو إلى ثلاث ساعات بدلا من أكثر من ست ساعات.

اظهار أخبار متعلقة



وقال مسؤول بالوزارة إن ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرة النقل بشكل كبير وتحسين مستوى الأمن في الممر الذي يربط التبت بمقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.

اظهار أخبار متعلقة


وتم افتتاح الجزء من الطريق السريعة والذي يربط بين يانغباجاين ولاسا أمام حركة المرور في أكتوبر 2020.



 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20190725_1564078026-430763

أفعى تقتحم مستشفى في العراق وتثير الذعر بين المرضى - فيديو

5b611a8ff809906515f8e9d7210c983081473cca

البرازيل... منطاد يحرق محمية طبيعية بالقرب من ساو باولو

بببب

ضبط قائد شاحنة مواد سريعة الاشتعال عكس اتجاه السير في السعودية

شرطة مصر

في ظروف غامضة.. عريس يختفي قبل زفافه بيومين في مصر

60a9d00d7cb2b60653e15bd5d1b8d8291a19a204-160821130910

نوع من زملاء العمل لن ترغب في قضاء يوم آخر معهم-الصور تكشف السبب

عععع

في مشهد نادر .. سلحفاة تهاجم طائر وتأكله-شاهد

أخبار متعلقة
5f59ec11423604490b1c4bfa

بسبب عدم معرفة مصدرها .. السلطات التايوانية تصدر قرارا بقتل 154 قطة