العثور على حوت عنبر نافق بطول 18 مترا في الصين

الوكيل الاخباري - عثرت السلطات الصينية على حوت عنبر نافق يبلغ طوله 18 مترا، في المياه الضحلة لبحر "بوهاي" قبالة ساحل مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد.

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وقال الخبير بمركز الخدمة الثقافية العامة بالمقاطعة سوي هونغ جين، في تصريح اليوم الاثنين، إن حيتان العنبر نادرة جدا في بحر بوهاي، مشيرا إلى ان الحوت الذي تم العثور عليه يزن 40 طنا، وبين سن الرشد والشيخوخة.



وأوضح أنه تم نقل الحوت إلى مؤسسة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، فيما لم يتم العثور على جروح مرئية على جسده، ما يجعل من الصعب تحديد سبب الوفاة في هذه المرحلة.

وقال إن السلطات المختصة قررت عرض الحوت في متحف داليان للتاريخ الطبيعي، مع إجراء أبحاث العلوم البحرية ذات الصلة.



-- (بترا)

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