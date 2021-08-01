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الأحد، 01-08-2021 10:16 ص

العثور على دبابة من الحرب العالمية الثانية في منزل عجوز بألمانيا

دبابة القتال الخفيفة ZTQ-15


الوكيل الإخباري - عثرت السلطات الألمانية على دبابة بانثر من الحرب العالمية الثانية ومدفع مضاد للطائرات وطوربيد في منزل لرجل ألماني عام 2015.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، يعمل فريق من المدعين العامين والمحامين على التفاوض بشأن العقوبة بحق الرجل الألماني المتقاعد البالغ من العمر 84 عامًا، والتي من المرجح أن تكون عقوبة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف يورو (594.050 دولارًا). وفقا لسكاي نيوز.

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وبدأ الجدل حول انتهاك جامع الأسلحة الألماني قانون مراقبة أسلحة الحرب الألماني، إذ يقول الدفاع بأن الأسلحة لم تعد تعمل، وبالتالي لا تنتهك هذا التشريع، وما قد يحمله غرامة أقل قدرها 50 ألف يورو.


في المقابل، يعترض المدعون العامون على تفسير دفاع المتقاعد الألماني، إذ يعتبرون بأنه لا يزال من الممكن استخدام تلك الأسلحة، ومن المقرر أن ينتهي نظر القضية في أغسطس 2021.


وبحسب ما يقول محامي العجوز الألماني، فإن متحفًا أمريكيا يريد شراء دبابة بانثر التي تعود إلى حقبة الحرب، مع اهتمام هواة جمع الأسلحة بـ 70 بندقية هجومية والعديد من المسدسات التي يملكها المتهم.


تم اكتشاف الأسلحة في الطابق السفلي بمنزل المتقاعد الألماني في عام 2015 بعد إبلاغ السلطات المحلية بمحتوياته في وقت الحرب بعد البحث في الممتلكات عن أعمال فنية تعود إلى الحقبة النازية.


تكلفت عملية رفع الأسلحة مجهود 20 جنديًا لمدة تسع ساعات، حيث قاموا برفع مجموعة من المعدات العسكرية من منزل الرجل الذي لم يذكر اسمه في ضاحية هيكيندورف، بمدينة كيل شمالي ألمانيا.


كان هناك أيضًا عدد من التذكارات النازية، بما في ذلك تمثال نصفي لهتلر، وعارضات أزياء بالزي النازي، ومعلقات صليب معقوف، ومصابيح.


كما عُثر أيضًا على تمثال لمحارب عارٍ يحمل سيفًا بيده الممدودة التي كانت واقفة ذات يوم خارج مستشارية هتلر في برلين، حيث قام بنحته النحات المفضل لهتلر، أرنو بريكر.

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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