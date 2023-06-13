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الثلاثاء، 13-06-2023 10:06 ص

العثور على 4 كواكب أقزام غازية

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الوكيل الإخباري - تمكن فريق من علماء الفلك الأوروبيين، بمساعدة التلسكوب الفضائي CHEOPS من تحديد أربعة كواكب خارجية صغيرة جديدة، ليس من السهل اكتشافها، ووفقاً للعلماء هذه أربعة كواكب صغيرة من فئة نبتون، أو أقزام غازية، تصل درجة الحرارة على أسطحها إلى 217-277 درجة مئوية.

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وهذه الكواكب أصغر وأبرد، والعثور عليها أصعب مما يسمى كواكب المشتري الساخنة، الأكثر انتشاراً بين الكواكب الخارجية، التي اكتشفت سابقاً. وقد استخدم العلماء بيانات التلسكوب CHEOPS، والقمر الصناعي TESS في اكتشاف هذه الكواكب الخارجية الصغيرة.


 روسيا اليوم

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