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الخميس، 11-11-2021 10:38 ص

القبض على أشخاص انتحلا صفة طبيبي تجميل ومارسا العمل بعيادة كبرى في الكويت

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الوكيل الاخباري- ألقى رجال المباحث في الكويت، القبض على مقيمين مصريين، انتحلا صفة طبيبي تجميل، وقاما بإجراء عمليات تجميل لأشخاص بطريقة غير قانونية، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عنها.

وتم ضبط المقيمين وإحالتهما إلى الإدارة العامة للتحقيقات وحجزهما على ذمة القضية، كما تم القبض على 5 خادمات هاربات يعملن في العيادة.

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وكشف مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية عن بعض التفاصيل بشأن المتهمين، مبينا أن ”الوافدين اتخذا من عيادة تجميل كبرى بمنطقة حولي مكانا لممارسة عملهما المخالف للقانون بإجراء عمليات تجميلية للراغبين بذلك من كلا الجنسين“.

 

وأوضح المصدر الأمني أن ”أحد المتهمين يعمل مدرسا، أما الآخر فهو مخالف لقانون الإقامة منذ 4 سنوات“.

وأشار المصدر إلى بداية اكتشاف القضية، عقب أن أبلغت إحدى المواطنات عن هروب خادمتها، ليتبين بعد البحث والتحري أنها لجأت إلى إحدى عيادات التجميل للاختباء والعمل بها.

وأضاف أنه وبعد مراقبة العيادة من قبل رجال المباحث تم اكتشاف أمر المصريين، ليتبين أن نشاط العيادة الكبرى مخالف وغير قانوني.

وذكر المصدر ”أنه تبين أن هذين الطبيبين مزيفان ولا يحملان شهادات جامعية خاصة بدراسة الطب، وأنهما أجريا بضع عمليات تجميلية لعدة أشخاص من الجنسين، ليتم على إثر ذلك ضبطهما مع الأدوات المستخدمة في إجراء تلك العمليات“.

 

المصدر: إرم

 

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