الأربعاء 2025-11-05 11:45 ص
 

شجار زوجين يؤخر طائرة عن الإقلاع في فيتنام (صورة)

3256325
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-11-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   تحول نزاع علني بين زوجين من هونغ كونغ في مطار دا نانغ الدولي بفيتنام إلى مشهد فوضوي، ما دفع شركة الطيران HK Express إلى إخراجهما من الطائرة قبل الإقلاع.

اضافة اعلان


وبحسب صحيفة South China Morning Post، واجهت الزوجة زوجها في صالة المغادرة متهمةً إياه بالاعتداء عليها والخيانة، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب 40 مرة وتملك سجلات طبية تثبت ذلك.


وحاول الزوج مغادرة المكان أكثر من مرة، لكن المرأة لاحقته وواصلت توبيخه أمام المسافرين. ومع صعودهما للطائرة، تصاعد الخلاف عندما طلبت الزوجة الجلوس بجانبه، ورفض الطاقم طلبها. وتحوّل الموقف إلى عنف بعد أن دفعت إحدى المضيفات أرضاً، مما أدى إلى إصابتها.


وتدخل طاقم الطائرة وموظفو المطار لإخراج الزوجين، ما تسبب في تأخير الرحلة لمدة ساعة و25 دقيقة.
وأكدت شركة HK Express في بيانها أن طواقمها تعاملت مع الموقف باحترافية، مشددة على التزامها بضمان سلامة الركاب والطاقم، وقدمت اعتذارها عن الإزعاج الناتج عن الحادث.

 


Image1_1120255105334339103847.jpg

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ك

منوعات خلاف مدرسي يتحول إلى جريمة دهس داخل "كمباوند" فاخر في مصر

مبنى مديرية الأمن العام.

أخبار محلية القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !

اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

أخبار محلية اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

الفلبين

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90

أعلام تحمل شعار جامعة الدول العربية

أخبار محلية الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل

3256325

منوعات شجار زوجين يؤخر طائرة عن الإقلاع في فيتنام (صورة)

5

منوعات "توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)

غزة

فلسطين منظمات إغاثية: كارثة إنسانية تلوح في غزة مع اقتراب الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة