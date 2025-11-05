شجار زوجين يؤخر طائرة عن الإقلاع في فيتنام (صورة)

وبحسب صحيفة South China Morning Post، واجهت الزوجة زوجها في صالة المغادرة متهمةً إياه بالاعتداء عليها والخيانة، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب 40 مرة وتملك سجلات طبية تثبت ذلك.
وحاول الزوج مغادرة المكان أكثر من مرة، لكن المرأة لاحقته وواصلت توبيخه أمام المسافرين. ومع صعودهما للطائرة، تصاعد الخلاف عندما طلبت الزوجة الجلوس بجانبه، ورفض الطاقم طلبها. وتحوّل الموقف إلى عنف بعد أن دفعت إحدى المضيفات أرضاً، مما أدى إلى إصابتها.
وتدخل طاقم الطائرة وموظفو المطار لإخراج الزوجين، ما تسبب في تأخير الرحلة لمدة ساعة و25 دقيقة.
وأكدت شركة HK Express في بيانها أن طواقمها تعاملت مع الموقف باحترافية، مشددة على التزامها بضمان سلامة الركاب والطاقم، وقدمت اعتذارها عن الإزعاج الناتج عن الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
"توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)
-
وفاة أغنى رجل في بريطانيا
-
خطة طموحة من إيلون ماسك لـ"تعتيم الشمس" تثير جدلًا واسعًا
-
افضل انواع الفروات الشتوية للرجال والنساء
-
ترند الحرم: اعتداء رجل أمن على معتمر مصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو
-
رد فعل صادم من امرأة بعد اعتراض موظفي مطار فيتنام على حقيبتها - فيديو
-
فيلم وثائقي يكشف أسرار رحلة نقل توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير- فيديو
-
اكتشاف آثار نيزك غامض عمره 11 مليون عام في صحراء أستراليا - فيديو