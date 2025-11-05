شجار زوجين يؤخر طائرة عن الإقلاع في فيتنام (صورة)

الوكيل الإخباري- تحول نزاع علني بين زوجين من هونغ كونغ في مطار دا نانغ الدولي بفيتنام إلى مشهد فوضوي، ما دفع شركة الطيران HK Express إلى إخراجهما من الطائرة قبل الإقلاع.

وبحسب صحيفة South China Morning Post، واجهت الزوجة زوجها في صالة المغادرة متهمةً إياه بالاعتداء عليها والخيانة، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب 40 مرة وتملك سجلات طبية تثبت ذلك.



وحاول الزوج مغادرة المكان أكثر من مرة، لكن المرأة لاحقته وواصلت توبيخه أمام المسافرين. ومع صعودهما للطائرة، تصاعد الخلاف عندما طلبت الزوجة الجلوس بجانبه، ورفض الطاقم طلبها. وتحوّل الموقف إلى عنف بعد أن دفعت إحدى المضيفات أرضاً، مما أدى إلى إصابتها.



وتدخل طاقم الطائرة وموظفو المطار لإخراج الزوجين، ما تسبب في تأخير الرحلة لمدة ساعة و25 دقيقة.

وأكدت شركة HK Express في بيانها أن طواقمها تعاملت مع الموقف باحترافية، مشددة على التزامها بضمان سلامة الركاب والطاقم، وقدمت اعتذارها عن الإزعاج الناتج عن الحادث.



