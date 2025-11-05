"توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهدت مسابقة ملكة جمال الكون 2025 في بانكوك مشهدًا مثيرًا، بعدما غادرت الفائزة الحالية فيكتوريا ثيلفيغ القاعة احتجاجًا على توبيخ علني تعرّضت له ملكة جمال المكسيك ميليسا فلوريس بوش من قِبل نواِت إتساراغريسيل، نائب رئيس المنظمة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا، بسبب غيابها عن جلسة تصوير.

الواقعة، التي بُثت مباشرة على فيسبوك، أظهرت نوات وهو يصف المتسابقة بـ"الغبية" ويأمر بإخراجها من القاعة، ما أثار احتجاج عدد من المتسابقات. وغادرت ثيلفيغ المكان قائلة: "هذه مسألة تتعلق بحقوق المرأة، لا يمكن التعامل بهذه الطريقة."



انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأشاد كثيرون بشجاعة ثيلفيغ، فيما دافع آخرون عن نوات مؤكدين أن تصريحاته أُسيء فهمها.



وأكدت منظمة ملكة جمال الكون في بيانها أن الفعاليات ستستمر وفق الخطة، مع التزامها بـ"قيم التنوع والتمكين والشمول".



وفي وقت لاحق، نشرت ثيلفيغ صورة مع بوش كتعبير عن التضامن، مما أعاد الجدل حول ثقافة المسابقة وشفافيتها، خاصة بعد اتهامات سابقة بـ"المحسوبية" في تتويج ملكة جمال كوبا 2025.

