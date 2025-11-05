"توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)

الواقعة، التي بُثت مباشرة على فيسبوك، أظهرت نوات وهو يصف المتسابقة بـ"الغبية" ويأمر بإخراجها من القاعة، ما أثار احتجاج عدد من المتسابقات. وغادرت ثيلفيغ المكان قائلة: "هذه مسألة تتعلق بحقوق المرأة، لا يمكن التعامل بهذه الطريقة."
انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأشاد كثيرون بشجاعة ثيلفيغ، فيما دافع آخرون عن نوات مؤكدين أن تصريحاته أُسيء فهمها.
وأكدت منظمة ملكة جمال الكون في بيانها أن الفعاليات ستستمر وفق الخطة، مع التزامها بـ"قيم التنوع والتمكين والشمول".
وفي وقت لاحق، نشرت ثيلفيغ صورة مع بوش كتعبير عن التضامن، مما أعاد الجدل حول ثقافة المسابقة وشفافيتها، خاصة بعد اتهامات سابقة بـ"المحسوبية" في تتويج ملكة جمال كوبا 2025.
