الأربعاء 2025-11-05 11:45 ص
 

"توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)

5
ملكة جمال الكون 2024 فيكتوريا ثيلفيغ
 
الأربعاء، 05-11-2025 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت مسابقة ملكة جمال الكون 2025 في بانكوك مشهدًا مثيرًا، بعدما غادرت الفائزة الحالية فيكتوريا ثيلفيغ القاعة احتجاجًا على توبيخ علني تعرّضت له ملكة جمال المكسيك ميليسا فلوريس بوش من قِبل نواِت إتساراغريسيل، نائب رئيس المنظمة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا، بسبب غيابها عن جلسة تصوير.

اضافة اعلان


الواقعة، التي بُثت مباشرة على فيسبوك، أظهرت نوات وهو يصف المتسابقة بـ"الغبية" ويأمر بإخراجها من القاعة، ما أثار احتجاج عدد من المتسابقات. وغادرت ثيلفيغ المكان قائلة: "هذه مسألة تتعلق بحقوق المرأة، لا يمكن التعامل بهذه الطريقة."


انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأشاد كثيرون بشجاعة ثيلفيغ، فيما دافع آخرون عن نوات مؤكدين أن تصريحاته أُسيء فهمها.


وأكدت منظمة ملكة جمال الكون في بيانها أن الفعاليات ستستمر وفق الخطة، مع التزامها بـ"قيم التنوع والتمكين والشمول".


وفي وقت لاحق، نشرت ثيلفيغ صورة مع بوش كتعبير عن التضامن، مما أعاد الجدل حول ثقافة المسابقة وشفافيتها، خاصة بعد اتهامات سابقة بـ"المحسوبية" في تتويج ملكة جمال كوبا 2025.

 

 

 ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ك

منوعات خلاف مدرسي يتحول إلى جريمة دهس داخل "كمباوند" فاخر في مصر

مبنى مديرية الأمن العام.

أخبار محلية القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !

اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

أخبار محلية اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

الفلبين

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90

أعلام تحمل شعار جامعة الدول العربية

أخبار محلية الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل

3256325

منوعات شجار زوجين يؤخر طائرة عن الإقلاع في فيتنام (صورة)

5

منوعات "توبيخ" متسابقة علناً يهزّ منظمة ملكة جمال الكون في تايلاند (فيديو)

غزة

فلسطين منظمات إغاثية: كارثة إنسانية تلوح في غزة مع اقتراب الشتاء



 
 





الأكثر مشاهدة