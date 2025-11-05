حادث مروع في أمريكا.. صعق كهربائي من جهاز لوحي يحرق طفلاً أثناء نومه - صور

وأوضحت والدته، لورين مورو، أن الحادث وقع بسبب تماس بين سلك الشحن وسلسلة معدنية كان الطفل يرتديها، ما أدى إلى التصاقها بحلقه واحتراقها، وفق صحيفة ذا صن البريطانية.
نُقل الصبي إلى قسم الطوارئ حيث أكد الأطباء أنه نجا من موت محقق، إذ كادت الصعقة تصل إلى أحد شرايين العنق الرئيسية. ويتطلب علاجه تنظيف الحروق وربما ترقيع الجلد لاحقاً.
وقالت الأم إن الحادثة كانت "معجزة"، وأعلنت حظر شحن الأجهزة الإلكترونية في غرف النوم، داعية الأهالي إلى توخي الحذر من مخاطر الشحن أثناء النوم.
