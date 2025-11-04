وفاة أغنى رجل في بريطانيا

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر: "توفي هيندوجا يوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض"، من دون تحديد المرض الذي كان يعاني منه الملياردير.
ووفقا لصحيفة صندي تايمز، تبلغ ثروة عائلة هندوجا الصافية 35.3 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار)، وتعد شركة الاستثمار "مجموعة هندوجا" أهم أصول العائلة.
وانتقل هندوجا وشقيقه الأكبر، سريتشاند، من الهند إلى المملكة المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي. وبعد وفاة سريتشاند عام 2023، أصبح هندوجا رئيسا لمجموعة هندوجا.
وفي عام 2023، افتتحت مجموعة هندوجا فندقا في مبنى تاريخي في منطقة وايت هول الحكومية، والذي استخدمته وزارة الدفاع حتى عام 1964.
ويضم المبنى مكتب الزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل، والذي يتم تأجيره الآن للضيوف مقابل 18000-25000 جنيه إسترليني في الليلة الواحدة.
-
أخبار متعلقة
-
خطة طموحة من إيلون ماسك لـ"تعتيم الشمس" تثير جدلًا واسعًا
-
افضل انواع الفروات الشتوية للرجال والنساء
-
ترند الحرم: اعتداء رجل أمن على معتمر مصري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو
-
رد فعل صادم من امرأة بعد اعتراض موظفي مطار فيتنام على حقيبتها - فيديو
-
فيلم وثائقي يكشف أسرار رحلة نقل توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير- فيديو
-
اكتشاف آثار نيزك غامض عمره 11 مليون عام في صحراء أستراليا - فيديو
-
ميلانيا تكشف روتين ترامب الليلي - فيديو
-
مصر تعلن عن مشاهدات خيالية تجعل افتتاح المتحف الكبير حدث القرن