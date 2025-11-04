وفاة أغنى رجل في بريطانيا

الوكيل الإخباري - توفي رجل الأعمال والملياردير الهندي غوبيتشاند هندوجا، أغنى رجل في بريطانيا، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 85 عاما.



وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر: "توفي هيندوجا يوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض"، من دون تحديد المرض الذي كان يعاني منه الملياردير.

ووفقا لصحيفة صندي تايمز، تبلغ ثروة عائلة هندوجا الصافية 35.3 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار)، وتعد شركة الاستثمار "مجموعة هندوجا" أهم أصول العائلة.



وانتقل هندوجا وشقيقه الأكبر، سريتشاند، من الهند إلى المملكة المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي. وبعد وفاة سريتشاند عام 2023، أصبح هندوجا رئيسا لمجموعة هندوجا.



وفي عام 2023، افتتحت مجموعة هندوجا فندقا في مبنى تاريخي في منطقة وايت هول الحكومية، والذي استخدمته وزارة الدفاع حتى عام 1964.



ويضم المبنى مكتب الزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل، والذي يتم تأجيره الآن للضيوف مقابل 18000-25000 جنيه إسترليني في الليلة الواحدة.