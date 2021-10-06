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الأربعاء، 06-10-2021 03:41 م

الموت يغيب أكبر معمر فرنسي

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الوكيل الإخباري - توفي جول تيوبالد، وهو أكبر معمر فرنسي، يوم الثلاثاء، عن 112 عاما في منزله في فور دو فرانس بجزيرة مارتينيك الفرنسية.

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وكان تيوبالد المولود في 17 أبريل/نيسان 1909، عامل ميناء وصيادا بحريا، على الرغم من أن أقرباءه يؤكدون باستمرار أن هذا الأب لثلاثة أبناء مولود في الواقع سنة 1907، لكن لم يتم تأكيد هذه الرواية رسميا.

 

وقد التقت وكالة فرانس برس الرجل سنة 2019، وأجرت معه حديثا استرجع خلاله ذكريات حياته النشطة وشبابه وطفولته قبل أكثر من قرن.

وردا على سؤال لمراسلة وكالة فرانس برس بشأن عمره، قال مبتسما "لو كان الأمر بيدي، كنت لأعيش حتى سن مئتي عام".

 

وعُيّن تيوبالد المقيم في منطقة بوانت دي نيغر في فور دو فرانس، في مارس/آذار الماضي رئيسا فخريا لجمعية سكان الساحل في منطقته.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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