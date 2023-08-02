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الأربعاء، 02-08-2023 11:05 ص

اليابان ..مئات آلاف السكان في العتمة بلا كهرباء جرّاء إعصار

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الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير إعلامية أن شخصا لقي حتفه فيما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف السكان في جنوب اليابان ، لدى اقتراب إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة.

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أُلغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.

وصاحبت الإعصار "خانون" الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه "قوي جدا" رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة.

 

وذكرت شركة أوكيناوا للطاقة أن الكهرباء انقطعت صباح يوم الأربعاء عن 220,580 منزلا، أي حوالي 35 في المئة من إجمالي المنازل في المنطقة.


وصدر تحذير لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما، إذ دعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن، وفق ما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

 

وذكرت الوكالة أن 11 شخصا في أوكيناوا أصيبوا بجروح طفيفة.


وأما شبكة "إن إتش كاي" فأفادت عن وفاة رجل يبلغ من العمر 90 عاما بعدما علق تحت مرآب للسيارات مساء يوم الثلاثاء، مرجّحة بأن يكون الحادث ناجما عن الرياح.


وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا.


ولفتت إلى أن الإعصار كان على بعد 70 كلم جنوب جزيرة كوميجيما النائية التابعة لأوكيناوا عند الساعة 23,00 ت غ، ويتحرّك باتّجاه الغرب والشمال الغربي.


ويتوقع أن يمر من شرق الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.


وذكرت "إن إتش كاي" أن أكثر من 400 رحلة جوية أُلغيت الأربعاء، ما أثّر على أكثر من 65 ألف راكب.

 

 

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