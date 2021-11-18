الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 10:20 ص

امرأة مغامرة تدخل إلى عرين الأسد لتعترف بحبها له في أميركا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أقدمت امرأة على تخطي السياج والدخول إلى عرين الأسد، لتعترف بحبها له، وقامت بنثر الأموال بالقرب منه.

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وقع الأمر في حديقة حيوان برونكس في مدينة نيويورك الأميركية، حيث يظهر الفيديو امرأة ترتدي ثوبًا أحمر حاملة باقة من الورود في يديها وتقول للأسد "أنا أحبك، لقد عدت من أجلك". ثم بدأت في نثر المال في الهواء.

وعلقت إدارة حديقة الحيوان على الحادثة قائلة إن "الحادث استمر لمدة دقيقتين فقط واختفت المرأة عندما وصل الموظفون إلى مكان".

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

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