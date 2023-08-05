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السبت، 05-08-2023 09:18 ص

باربي من السينما إلى القبور.. طرح توابيت باللون الوردي في المكسيك - فيديو

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الوكيل الإخباري - وصل الهوس بلعبة "باربي" والفيلم الجديد عنها إلى الموت، حيث بدأت دور الجنائز في المكسيك تقدم توابيت وردية للمعجبين الذين يأملون في أخذ حبهم للدمية معهم إلى القبر.

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وقال مقطع ترويجي للتابوت: "يمثل هذا التابوت، بلونه الوردي اللامع المذهل، شرارة وطاقة تلك اللحظات التي لا تنسى التي عاشها"، من أراد أن يدفن بهذا النعش، "إنه تذكير بأن قصصنا تستحق أن نتذكرها ونحتفل بها بالألوان والحيوية. أتمنى أن يكون هذا التكريم احتفالا مليئا بالحب والألوان والذكريات التي لا تُنسى".

 

 

 

روسيا اليوم 

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