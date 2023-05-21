بالفيديو .. فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة

الوكيل الإخباري - ظهر فيديو متداول فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة.

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وأوضح المقطع المتداول، الفتاة داخل معرض لبيع السيارات، وتختار سيارة فارهة باللون الرمادي، وتنتهي من إجراءات ملكيتها.



وأبان المقطع، والد الفتاة وهو يخرج من منزله رفقة عائلته، ويُفاجئ بالسيارة أمام المنزل، بينما تأتي ابنته وتحمل مفاتيح السيارة.



وبدت الفرحة، على كل من الفتاة ووالدها، الذي عانقها وقبل جبهتها.

المرصد