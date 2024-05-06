الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 06-05-2024 10:51 ص

رمى نفسه وسط السيول لينقذ شاباً من الغرق في العراق - فيديو

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الوكيل الإخباري - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعاً مصوراً لمنتسب بإحدى القوات الأمنية أنقذ شاباً جرفته السيول في ناحية تازة بمحافظة كركوك.

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فقد دفعت شدة السيول وارتفاع مناسيب الأنهر الفرعية المياه في نهر فرعي ضمن ناحية تازة خورماتو جنوبي كركوك ما أدى إلى جرف أحد الشباب وأخذه لمسافة بعيدة.

وأظهر المقطع شخصاً من سكان الناحية، وعند رؤيته الشاب وهو يغرق قفز لإنقاذه من وسط السيول وتمكن من الوصول إليه وإخراجه، وعقبه شابان آخران لمساعدته.

في موازاة ذلك أفادت مواقع أن الوضع الصحي للشاب جيّد حيث أجريت له بعد إنقاذه الفحوصات اللازمة في مستشفى قريب. 

 

 

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