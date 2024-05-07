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الثلاثاء، 07-05-2024 09:07 ص

معلومة خاطئة تورط ناسا وتشعل عاصفة

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الوكيل الإخباري - انتقل الصراع البارد المستعر بين الولايات المتحدة وروسيا إلى علوم الفضاء.

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فقد نشر حساب رسمي تابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تغريدة على منصة إكس، مساء الأحد، تضمنت معلومة خاطئة.

يوري غاغارين
إذ أشارت إلى أن الأميركي "آلان شيبرد" كان أول إنسان يطأ للفضاء.

 

وكتبت في معرض احتفائها بمرور 63 عاماً على هذا الحدث، وبمناسبة إطلاق رحلة مماثلة بالتعاون مع شركة بوينغ "قبل 63 عامًا، صنع آلان شيبرد التاريخ عندما انطلق إلى الفضاء في مهمة Mercury-Redstone 3."

 

كما أضافت أن تلك الرحلة كانت أول رحلة مأهولة إلى الفضاء على الإطلاق.

علماً أنه معروف أن الروسي "يوري غاغارين" كان أول من صعد إلى الفضاء على متن مركبة "فوستوك1".

لتنهال التعليقات على تلك المعلومة التي اعتبرت خاطئة، بل "كارثية" من قبل بعض المغردين.

بينما شكك آخرون في النوايا، ملمحين إلى أن الصراعات السياسية دخلت على خط العلم أيضا.

ورغم أن أغلب الردود صححت تلك المعلومة، مذكرة بغاغارين، ومن ضمنها أيضا "ملاحظات تصحيح القرّاء"، إلا أن الحساب أصر على إبقاء التغريدة، التي لا تزال حتى اللحظة منشورة على الحساب الرسمي.

يذكر أن رائد الفضاء غاغارين (9 آذار 1934 – 27 آذار 1968) يعد أول إنسان تمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض في 12 نيسان 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية (فوستوك1).

وأصبح يوري بعد عودته إلى الأرض أحد أهم المشاهير في الاتحاد المترامي الأطراف، بل عالميا أيضا، وراح يجول العالم في حملة إعلانية للاتحاد السوفيتي آنذاك.

 

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