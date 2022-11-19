بحيرات تأسر القلوب بصحراء السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - سقطت أمطار بين غزيرة ومتوسطة على منطقة حائل في المملكة العربية السعودية على إثرها تكونت بحيرات كبيرة وجرت الأودية حيث شكلت منظراً أخاذا أسر ألباب وعقول كل من شاهدها.
قاع الأجفر غرب حائل#حائل #حايل_مطر #حايليه #حايل_الان #السعودية #حايل #حايلنا #طقس_حايل #بقعاء #الغزالة #الشنان #موقق #الحائط #السليمي #الشملي #سميراء ج pic.twitter.com/KlptkV4yCM— منبر طقس حائل (@hailamtr) November 18, 2022
وذكرت وسائل إعلام بالمملكة أن الأمطار التي هطلت اليوم جاءت بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، وشملت مدينة حائل إضافة إلى مناطق أخرى، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
قبل قليل .. أمطار الشقيق غرب حايل الآن تصوير حمدالسحيباني pic.twitter.com/v13yDJqbXE— منبر طقس حائل (@hailamtr) November 18, 2022
الشقيق غرب حايل الان pic.twitter.com/1n0o2rehLD— منبر طقس حائل (@hailamtr) November 18, 2022
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