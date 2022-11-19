السبت 19-11-2022
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السبت، 19-11-2022 09:29 ص

بحيرات تأسر القلوب بصحراء السعودية - فيديو

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الوكيل الإخباري - سقطت أمطار بين غزيرة ومتوسطة على منطقة حائل في المملكة العربية السعودية على إثرها تكونت بحيرات كبيرة وجرت الأودية حيث شكلت منظراً أخاذا  أسر ألباب وعقول كل من شاهدها.

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وذكرت وسائل إعلام بالمملكة أن الأمطار التي هطلت اليوم جاءت بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، وشملت مدينة حائل إضافة إلى مناطق أخرى، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

 

 

 

البيان 

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