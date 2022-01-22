السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

170 ألف دينار فاتورة علاج لمريضة بمستشفى خاص في عمّان وتوفيت لاحقاً - تفاصيل

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

السبت، 22-01-2022 09:42 ص

بركان تونغا المدمر يسبب كارثة بيئية

1-1495439


الوكيل الإخباري - تسبب البركان الذي شهدته جزر تونغا الواقعة في المحيط الهادي شمالي نيوزيلندا وأدى إلى موجات مد عاتية (تسونامي)، في حادث تسرب نفطي قبالة سواحل بيرو وصف بأنه "كارثي".

اضافة اعلان

 

وأشارت حكومة ليما إلى أن الأمواج جرفت فقمات وأسماكا وطيورا نافقة إلى الشاطئ، بينما تم تعليق أنشطة الصيد في المنطقة.

وقالت الحكومة إن نحو 6 آلاف برميل من النفط تسربت من شركة "ريبسول" الإسبانية في المحيط الأسبوع الماضي قرب مصفاة لا بامبيلا، وهو ما أنحت الشركة باللوم فيه على موجات غير معتادة نجمت عن ثوران بركاني في تونغا.

 

وتعد مياه المحيط الهادي الواقعة قبالة بيرو مصدرا مهما للحياة والمأكولات البحرية لسكان الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ويعتقد باحثون أن ثوران "هونغا تونغا"، الذي يقع على بعد 65 كيلومترا شمالي نوكو ألوفا عاصمة تونغا، أكبر حدث بركاني منذ 30 عاما.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
M&c070

نصائح تساعدك على تحقيق الاستقرار المالي لأسرتك

810

شاهد..يوتيوبر أمريكي يوثق المغامرة المخيفة

_109010686_gettyimages-532010427

تطورات جديدة في قضية الطفلة المغريية لينا - صورة

1

الشرطة الأمريكية تعثر على جثة رجل محاطة بأكثر من 100 ثعبان

61eae5104c59b76eaf0f02c0

شاهد..فأر يقف على سيخ شاورما في مطعم شهير بالسعودية

file-20191128-178135-10fwswo

امريكا.. سيارة تدهس مراسلة خلال بث مباشر على الهواء - فيديو