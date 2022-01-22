بركان تونغا المدمر يسبب كارثة بيئية

الوكيل الإخباري - تسبب البركان الذي شهدته جزر تونغا الواقعة في المحيط الهادي شمالي نيوزيلندا وأدى إلى موجات مد عاتية (تسونامي)، في حادث تسرب نفطي قبالة سواحل بيرو وصف بأنه "كارثي".

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وأشارت حكومة ليما إلى أن الأمواج جرفت فقمات وأسماكا وطيورا نافقة إلى الشاطئ، بينما تم تعليق أنشطة الصيد في المنطقة.



وقالت الحكومة إن نحو 6 آلاف برميل من النفط تسربت من شركة "ريبسول" الإسبانية في المحيط الأسبوع الماضي قرب مصفاة لا بامبيلا، وهو ما أنحت الشركة باللوم فيه على موجات غير معتادة نجمت عن ثوران بركاني في تونغا.



وتعد مياه المحيط الهادي الواقعة قبالة بيرو مصدرا مهما للحياة والمأكولات البحرية لسكان الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.



ويعتقد باحثون أن ثوران "هونغا تونغا"، الذي يقع على بعد 65 كيلومترا شمالي نوكو ألوفا عاصمة تونغا، أكبر حدث بركاني منذ 30 عاما.



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