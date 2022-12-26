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الإثنين، 26-12-2022 04:56 م

بركان شيفيلوتش يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 4 كيلومترات

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الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي للمكتب الرئيسي الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن بركان شيفيلوتش قذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 4 كيلومترات.

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وجاء في بيان المكتب: "قذف بركان شيفيلوتش الذي يبلغ ارتفاعه 3283 مترا يوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري، عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع 4 كيلومترات. وقد انتشر هذا الرماد في اتجاه الجنوب الغربي من البركان. وتقع في هذا الاتجاة بلدة كليوتشي التابعة لبلدية أوست كامتشاتسك. لذلك ليس مستبعدا تساقط بعض هذا الرماد هناك".


ويضيف، إلى الآن لم يسجل تساقط الرماد البركاني على البلدة. كما لا توجد أي مجموعة سياحية في هذه المنطقة حاليا.


ويعتبر بركان شيفيلوتش الذي عمره 60-70 ألف عام، أحد أبعد البراكين النشطة في أقصى الشمال، ويبعد 50 كيلومترا، عن بلدة كليوتش (النبع)، التي يعيش فيها حوالي 5 آلاف نسمة.

 

 

روسيا اليوم 

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