الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

كهرباء إربد تدعو العشرات لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

الذهب يتجه نحو سابع خسارة شهرية له على التوالي عالمياً

"مفوضية اللاجئين" لم تتلق أي تمويل لبرنامج المساعدة الشتوية للعام الحالي في الأردن

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

استقرار أسعار الخيار والبندورة محلياً اليوم

الاحتلال يغلق الضفة الغربية وقطاع غزة بدعوى الانتخابات

ارتفاع عدد قتلى كارثة الجسر في الهند

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

الإثنين، 31-10-2022 07:58 ص

بريطانيا.. رجل يهاجم مركزا جديدا للهجرة بقنابل حارقة - فيديو

335451-1563132964


الوكيل الإخباري - قال مصور من "رويترز" إن رجلا ألقى قنابل حارقة على مركز جديد لقوة الحدود البريطانية في دوفر بإنجلترا ثم انتحر.

اضافة اعلان


وأضاف المصور أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز "سيات". ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.

 

وتابع أنه بعد الهجوم، لف الرجل حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.

وظهر في مقطع مصور نشره صحفي من قناة "جي.بي نيوز" التلفزيونية على وسائل التواصل الاجتماعي العاملون بالمركز وهم يخمدون حريقا محدودا عند الحائط الخارجي للمبنى.

ووصلت الشرطة بعد دقائق وطوقت المنطقة.


ولم يصدر أي تعليق من الشرطة المحلية ووزارة الداخلية البريطانية على الأمر.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
322281_18_1667117787

احتجاز أم فرنسية عثر على طفلها ميتا في مرسيليا

7408d3352d

فيديو مرعب.. شاهد لحظة مقتل 150 شخصا في التدافع المميت بكوريا الجنوبية

6b65573a0f98b64e2633a74c1a6b7382

هكذا أنقذ ابن الـ 14 عاما طفلة من الموت صعقا في مصر-فيديو

d-89-كذبة-تكاد-تودي-بحياة-طفلة-على-يد-والدها

كذبة تكاد تودي بحياة طفلة على يد والدها في أمريكا

181442

طائر صغير يحقق رقما قياسيا لأطول رحلة

image

الحمض النووي يبرئ أمريكيا بعد سجنه 38 عاما