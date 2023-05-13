السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 11:22 ص

بسبب ضوضاء السفن.. غناء الحيتان الخافت يقلق العلماء

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الوكيل الإخباري - وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوينزلاند بأستراليا، أنّ الحيتان الحدباء تغني بصوت عالٍ عندما تكون الرياح صاخبة، لكنها لا تفعل ذلك أيضاً عندما تسمع أصوات محركات السفن المزعجة.

ويحتمل أن ذكور الحيتان تغني لجذب الإناث، وإتمام عملية التكاثر، لكن العلماء يتخوفون من أنّ يؤدي خفوت غناء الحيتان، بسبب ضوضاء السفن، إلى الحدّ من التواصل، وربما تصبح ممارسات التكاثر أكثر صعوبة.

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يقول العلماء إنّ الحيتان الحدباء تطورت على مدى ملايين السنين مع ضوضاء من مصادر طبيعية، لكن الضوضاء الصادرة عن السفن التي صنعها الإنسان غريبة على غرائزها. ويمكن أن يكون لهذا الانحراف في تطور الحيتان عواقب وخيمة على التكاثر والسلوك.


يستعد الباحثون لإجراء مزيد من الدراسات، لفهم استجابة الحيتان للضوضاء، وتأثير ذلك على هذه المخلوقات الجميلة والغامضة التي لا تتوقف عن إبهارنا.

 

 

البيان 

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