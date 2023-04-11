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الثلاثاء، 11-04-2023 03:15 م

بطاقة هوية للقطط الأليفة في اليابان -صورة

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الوكيل الإخباري - ستحصل القطط المنزلية في جزيرة أماما-أوشيما في اليابان قريباً على بطاقة لحماية الحيوانات البرية النادرة في موقع التراث الطبيعي العالمي.

وتهدف البطاقة الصادرة عن خمس حكومات بلدية اعتباراً من أبريل الجاري، المخصصة للقطط الخاضعة للتعقيم أو التحييد والمحفوظة في المنازل، إلى تشجيع المالكين على العناية المناسبة بقططهم، ومنعها من أن تصبح برية وحشية.

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تنقل صحيفة «أساهي» اليابانية عن رئيس القسم المسؤول عن تصنيف التراث الطبيعي العالمي في حكومة مدينة أمامي، هيرويوكي هيراتا، والذي يعمل رئيساً لمجلس يعالج مختلف المشكلات المتعلقة بالقطط: «نريد من خلال إصدار البطاقة زيادة عدد الذين يحتفظون بقططهم بالداخل وتسريع الزخم للقضاء على القطط غير المرغوب بها».


اسم البطاقة «مايا نيامبر»، وهو مستوحى من بطاقة الرقم الفردي الصادرة عن الحكومة المركزية «ماي نمبر»، لكن تم استبدال «ماي» بكلمة «مايا» والتي تعني القطط باللهجة المحلية الصينية، وتلاعب بالألفاظ على «نيامبر» لتبدو كمواء قطة.

 


 

البيان 

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