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الثلاثاء، 04-04-2023 01:07 م

مطعم ياباني 'يفرض شرطا' أثناء تناول الطعام

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الوكيل الإخباري - تعرف مجموعة مطاعم متخصصة بالمعكرونة في اليابان بقاعدة لا يمكن تجاوزها "تناول الطعام بسرعة وغادر".

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وانشغال الزبائن بالهواتف الذكية هو أكثر ما دفع المسؤولون عن هذه المطاعم لتحديد وقت معين لتناول الطعام والمغادرة على الفور.

 

يقول مدير تلك المطاعم كيتو كاي: "ذات مرة، عندما كنا مشغولين، لاحظنا عميلا لم يبدأ تناول الطعام لمدة 4 دقائق، كان يشاهد مقاطع فيديو على هاتفه بينما كان طعامه يبرد أمامه".

وأضاف: "عندما تكون المقاعد ممتلئة وأرى الناس يتوقفون عن تناول الطعام وهم يحدقون في هواتفهم الذكية، أقول لهم أن يتوقفوا".

وهناك قواعد مشابهة في مطاعم أخرى، فأحد فروع ماكدونالدر في سنغافورة خصص مجموعة من الخزائن كي يضع الزبائن هواتفهم فيها قبل دخول المكان، والهدف هو قضاء وقت أطول مع أطفالهم أثناء تناول الطعام.

 

لبنان 24

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