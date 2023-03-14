بدء موسم 'الساكورا' الخلاب في اليابان -صور

الوكيل الإخباري - أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، بدء موسم الكرز "الساكورا" الخلاب، عقب تفتح أول 5 بتلات لزهرة الكرز على شجرة "تحكم" وسط العاصمة طوكيو.

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ويبدأ موسم الكرز في طوكيو سنويا، بمجرد تفتح أول 5 أزهار كرز، والتي يطلق عليها باليابانية اسم "ساكورا"، على شجرة "تحكم" خاصة، وسط العاصمة طوكيو.



ويعتبر إزهار أول 5 بتلات لأزهار الكرز "ساكورا"، على شجرة "التحكم" التي تقع فوق ضريح " ياسوكوني شنتو"، الذي بني تخليدا للأبطال الذين سقطوا للدفاع عن شرف الإمبراطورية اليابانية، إعلانا لبدء فصل الربيع.

وتتميز أزهار شجرة الكرز "ساكورا" بجمالها، وألوانها الزاهية المريحة للنفس والنظر، وتتميز تحديدا باللونين الأبيض الناصع والوردي، وتعتبر هذه فرصة لسكان اليابان، والسياح الوافدين إيلها للتمتع بنزهة خلابة تحت أشجار الكرز المزهرة، والتقاط صور جميلة.



وتجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 5 أنواع رئيسية من أزهار "الساكورا" في اليابان، وقرابة الـ 200 نوع هجين، وتتميز جميعها برونقها الخاص.

















































روسيا اليوم