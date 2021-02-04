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الخميس، 04-02-2021 01:24 م

بطة تتمسك بالحياة أمام سهم اخترق رأسها في أمريكا - شاهد

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الوكيل الاخباري - لاحقت نظرات التعاطف بطة تسبح بين رفيقاتها في بحيرة لويل بولاية أيداهو الأمريكية، رغم تعرضها لإطلاق سهم أصابها في منتصف رأسها، لكن البطة الصغيرة صمدت في مواجهة توقعات موتها خلال وقت قريب، بالنجاة بعد شهر من تعرضها للسهم الغادر.

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وكانت محاولات وحدة الإنقاذ في بحيرة لويل، التي جرى استدعاؤها منذ الأيام الأولى لتعرض البطة للإصابة، فشلت في الإمساك بها، إلا أن تدخل ماثيو جيليكين، الطالب من جامعة بويز ستيت، حيث تمكن من سحب البطة من المياه باستخدام مسدس شبكي صممه لمشروع تخرجه.

 


وقالت ميليسا بلاكمير، مديرة وحدة الإنقاذ في بحيرة لويل، لقناة KOMO-TV في واشنطن، إن مشروع ماثيو ساعد في إنقاذ البطة من موت محقق.

 

من جانبها أكدت الدكتورة كارلي هوندو، الطبيبة البيطرية في مستشفى تريغر فالي البيطري، أن البطة تتعافى بشكل جيد وتتلقى أدوية تسكين الألم والمضادات الحيوية بعد استخراج السهم من رأسها.

 




وأوضحت أن السهم اخترق رأسها أسفل عينيها بقليل، وكان سيُفقدها القدرة على البصر بصورة دائمة لو ارتفع بضع ملليمترات إلى الأعلى.

 



وأضافت أن مثل هذه السلوكيات السيئة أصابت العديد من الحيوانات الأليفة بإصابات بالغة، لكن حظ النجاة لم يحالف الكثير منها مثل ما حدث مع هذه البطة التي رفضت الاستسلام.

 

 

 

المصدر : الرؤية



 




 

 


 

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