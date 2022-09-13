الثلاثاء 13-09-2022
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الامن العام يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة بعمان - فيديو
ورشة عمل عن أسس وقواعد الصحة والسلامة المهنية
تفاصيل زيارة الفراية لمديرية الأمن العام
العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار
أخبار الشركات
أخبار الشركات
سامسونج ترتقي بتوفير الطاقة بنسبة زيادة قدرها 10% على أعلى معايير الكفاءة
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 5.1 مليون مسافر لغاية شهر آب 2022
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كورونا
كورونا
اختتام اختبار لقاح كوفياك الروسي ضد فيروس كورونا على المسنين