بعد ارتفاع درجة حرارة الجو.. كيفية حماية نفسك من الطقس السيء

الوكيل الإخباري - "تؤثر تغيرات الطقس على كثيرين لدرجة ظهور أعراض مرضية لديهم، هؤلاء يطلق عليهم "الحساسون تجاه الطقس .

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و حالة من الطقس السيئ تسيطر على مختلف البلدان ، إذ تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية ، و الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين، يتساءلون عن عدة نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، خاصة الموظفين الذين يذهبون إلى عملهم في وقت النهار.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

وهناك عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها، للتعامل مع الطقس الحار، والتي منها الحرص على شرب الماء بكميات مناسبة، لأنه يحافظ على نشاط الجسم ويعمل على ترطبيه.



تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، وأيضا الحرص على التواجد في الأماكن الجيدة للتهوية وكذلك يجب تجنب الخروج في الشمس من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة الـ 4 عصرا.

ويجب على الأشخاص، المداومة على استخدام واقيات الشمس وتغطية مقاعد السيارة، خاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقِ لأشعة الشمس، وأيضا يجب ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترة الظهيرة.



هيئة الأرصاد الجوية

وتخفيفا من الشعور بالموجة الحارة، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، خاصة طلاب الثانوية العامة، الذين اقترب موعد امتحاناتهم:



- يفضل ارتداء النظارات الشمسية، خاصة في ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة حتى العصر.

- شرب كميات كبيرة من المياه والمرطبات من السوائل الباردة لتخفيف درجة حرارة الجو المرتفعة

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص أشعة الشمس.

- يجب على مرضى الحساسية ارتداء الكمامات الطبية في حالة خروجهم من المنزل.

الوطن

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