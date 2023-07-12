الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول امتحانات طلبة التوجيهي غدا الخميس

الضمان: 9200 راتبا تقاعديا خصصت لغير الأردنيين

طلبة كلية الفنون والتصميم في "الأردنية" يقيمون حفلا موسيقيا ومعرضا فنيا

استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

فرصة استثمارية في التكنولوجيا والبرمجيات ذات الكفاءة باستخدام المواد

تحذير فلسطيني من محاولات فرض عقوبات جديدة تستهدف الأسرى

تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ376 شركةً ومكلَّف

تعيين زاهرة عبدالرزاق طبيشات مفوضة طاقة ومعادن

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الحر في الأردن

الأربعاء، 12-07-2023 02:41 م

بعد ارتفاع درجة حرارة الجو.. كيفية حماية نفسك من الطقس السيء

24982-hot_weather_(1)


الوكيل الإخباري - "تؤثر تغيرات الطقس على كثيرين لدرجة ظهور أعراض مرضية لديهم، هؤلاء يطلق عليهم "الحساسون تجاه الطقس .

اضافة اعلان

 

و حالة من الطقس السيئ تسيطر على مختلف البلدان ، إذ تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية ، و الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين، يتساءلون عن عدة نصائح للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، خاصة الموظفين الذين يذهبون إلى عملهم في وقت النهار.

 

نصائح للتعامل مع الطقس الحار 
وهناك عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها، للتعامل مع الطقس الحار، والتي منها الحرص على شرب الماء بكميات مناسبة، لأنه يحافظ على نشاط الجسم ويعمل على ترطبيه.


تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، وأيضا الحرص على التواجد في الأماكن الجيدة للتهوية وكذلك يجب تجنب الخروج في الشمس من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة الـ 4 عصرا.

 

ويجب على الأشخاص، المداومة على استخدام واقيات الشمس وتغطية مقاعد السيارة، خاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقِ لأشعة الشمس، وأيضا يجب ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترة الظهيرة.


هيئة الأرصاد الجوية 
وتخفيفا من الشعور بالموجة الحارة، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، خاصة طلاب الثانوية العامة، الذين اقترب موعد امتحاناتهم:


- يفضل ارتداء النظارات الشمسية، خاصة في ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة حتى العصر.
- شرب كميات كبيرة من المياه والمرطبات من السوائل الباردة لتخفيف درجة  حرارة الجو المرتفعة
- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص أشعة الشمس.
- يجب على مرضى الحساسية ارتداء الكمامات الطبية في حالة خروجهم من المنزل.

 

 

الوطن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1048548742_292_0_2627_1751_1400x0_80_0_0_7fff85e6521f4f3ca0f98a7981b99ddf

حوت في قاع المحيط يتحول إلى 'مستوطنة للحياة' - فيديو

5454

ألمانيا..سيدة تعثر على كاميرا مراقبة مخفية في مكان غير متوقع بحمام غرفة الفندق

download

شاهد.. لص يسرق حقيبة فتاة بالقوة في البرازيل

5c4b19ab-04f0-4204-89e8-74a6f7a2cdda-768x432

شاهد.. طائرة ركاب تنحرف عن المدرج وتتحطم في مطار مقديشو الدولي

9874014f-ebfe-4ad6-bf1f-adb5ffa460c1-768x432

شاهد مذيعة باكستانية تصفع شابا بقوة على الهواء لسبب غريب

Broadcasting

شاهد إعلامي شهير يسكب الماء على رأسه بنهاية نشرته الإخبارية في النمسا

أخبار متعلقة
car-wax-990x557-1661759001

نصائح ذهبية للعناية بطلاء السيارة