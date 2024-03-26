بعد مطاردة دامت شهراً .. أستراليا تسيطر على التمساح المرعب

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء أنه تم الإمساك بتمساح يبلغ طوله 4.3 أمتار بعد أن ظل طليقا لمدة شهر تقريبا في ولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا.

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وقالت إدارة البيئة في كوينزلاندببيان صدر اليوم الثلاثاء إن التمساح قد تم إعلانه حيوانا خطيرا "بعد أن ظل يتجول حول الممتلكات الخاصة ويطارد الحيوانات المنزلية".



وتم الإمساك بالتمساح في فخ على ضفاف نهر هربرت / حوالي 125 كيلومترا شمال تاونسفيل في شمال شرق كوينزلاند.



وقالت السلطات الأسترالية إنه تم الإمساك بتمساح ثاني، يعتقد أن طوله حوالي 3 أمتار، أيضا في فخ بنهر روس بعد استهدافه لأنه كان يشكل خطرا على الجمهور.

البيان

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