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الخميس، 25-05-2023 10:13 ص

بعد 30 عاماً من براءته .. إدانة رجل في انجلترا بالقتل

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الوكيل الإخباري - أدين رجل في انجلترا كان تباهى بأنه "أفلت من العقاب"، بعد براءته من جريمة قتل وقعت قبل 30 عاما.

وارتكب سائق الشاحنة ديفيد سميث /67 عاما/ جريمة قتل مطابقة تماما بحق فتاة تدعى أماندا ووكر /21 عاما/ في 1999 بعد براءته من قتل أخرى، تدعى سارة كرامب /33 عاما/ في عام 1993.

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وشوه سميث، الذي كان معروفا بين زملائه باسم "وحش العسل" بسبب طوله وبنيته القوية، المرأتين بعد قتلهما.


وشكر سميث هيئة المحلفين لدى مغادرته المحكمة عندما نال البراءة في جريمته الأولى عام 1991، بعدما اتهم فريق الدفاع الشرطة بطمس الأدلة وعدم الكفاءة.


ونفت الشرطة مزاعم الدفاع بصورة قاطعة.


ولم يظهر أي تأثر على سميث عقب إدانته بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات، ومن المقرر صدور الحكم بحقه يوم الجمعة.

 

البيان 

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