السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 09:10 ص

بيع حذاء ميسي الأسطوري في مزاد للعمل الخيري

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الوكيل الإخباري- بيع الحذاء الذي ارتداه ليونيل ميسي، خلال المباراة التي حطم فيها الرقم القياسي للأسطورة بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد، بـ125 ألف جنيه إسترليني، في مزاد خيري أقيم أمس الجمعة.

وستذهب الأموال التي بيع بها الحذاء إلى مشروع الفن والصحة في مستشفى ببرشلونة.

والحذاء موقع من ميسي، وتظهر عليه أسماء أنتونيلا روكوزو (زوجة ميسي)، تياغو، وماتيو، وسيرو، (أطفاله الثلاثة)، مع تواريخ ميلادهم، وتم تصميمه خصيصا من أجل أن يشارك به النجم الأرجنتيني في هذا الحدث التاريخي وتحطيم رقم بيليه الذي ظل صامدا لسنوات طويلة. 

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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