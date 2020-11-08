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الأحد، 08-11-2020 09:52 ص

تايوان .. مزحة تخرج شابا من غيبوبة استمرت شهرين

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الوكيل الاخباري- خرج شاب، في تايوان يبلغ من العمر 18 عاما، من حالة غيبوبة استمرت شهرين، بعد أن تحدث المحيطون به، عن طبق الدجاج المفضل لديه.

وذكرت "تايوان نيوز"، أن يونغ تشيو تعرض لحادث خطير أثناء ركوبه دراجة سكوتير في يوليو من هذا العام. ونتيجة الحادث، أصيب الشاب بجروح خطيرة، وتضررت بشدة الأعضاء الداخلية في جسمه، بما في ذلك تمزق في الطحال والكلى والكبد.

ثم دخل الشاب في غيبوبة من الدرجة الثالثة. وبعد 6 عمليات جراحية، تحسنت حالته، لكنه لم يخرج من الغيبوبة التي استمرت على مدى 62 يوما. وخلال إحدى الزيارة، قال شقيق المريض، وهو جالس بقربه، مازحا أنه سيأكل اليوم طبقه المفضل - شرائح الدجاج. وفجأة بدأ نبض المريض يتسارع واستعاد وعيه.

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بعد مرور بعض الوقت، استقرت حالة تشيو وخرج من المستشفى. زار مؤخرا طاقم المستشفى وأحضر لهم كعكة شاكرا إنقاذ حياته.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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