تجميد الجينز لإزالة البقع.. فهل هي مفيدة؟

الوكيل الإخباري - الجينز لباس ضروري يقتنيه الجميع في خزانة الملابس، ولكن على الرغم من الحب الذي يكنه الناس لهذه القماشة متعددة الاستخدامات، فإن هناك مشكلات كثيرة يمكن أن تتعرض لها لذلك يبحث مستخدموها عن طريقة للتعامل معها، كالاهتمام بإزالة البقع الصعبة والروائح من الجينز.



وقد لجأ بعض الناس لحل هذه المشكلة، وهي تجميد الجينز في الثلاجة لأن هناك اعتقاداً أن هذه العملية تزيل البقع والروائح الكريهة، ولكن يبدو أن هذا الاعتقاد مجرد خرافة، لأن التجميد يمكن أن يخفي الروائح بشكل مؤقت، ولكنه لا يقتل البكتيريا المسببة لهذه الرائحة.





وأكد تشارلز بيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ليفيز أن غسل الجينز بانتظام هو أفضل طريقة لإبقائه نظيفاً وخالياً من الجراثيم، لذلك فإن فكرة وضع الجينز في الفريزر لتنظيفه خاطئة تماماً، وتفتقر إلى أي معلومات علمية واقعية.





وهناك أدلة علمية محدودة وقليلة تثبت أن تجميد الجينز يمكن أن يزيل البقع والجراثيم وينعش الأنسجة، وعلى الرغم من أن درجات الحرارة شديدة البرودة يمكن أن تمنع نمو الميكروبات إلى حد ما، فإن التجميد لا يمكنه عملياً إزالة الجراثيم أو البقع أو الروائح من الجينز، وليس من السهل إزالة بقع الزيت أو البقع الناتجة عن المواد العضوية، إلا بطرق غسيل تقليدية مثل غسل القماش بالأيدي أو بآلة الغسيل.

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