تعرف على طرق التغلب على درجات الحرارة المرتفعة

الوكيل الإخباري - يعتبر فصل الصيف بأجوائه الحارة بمثابة تحد صعب أمام الأشخاص الذين لا يمتلكون مكيفات الهواء داخل منازلهم، لذلك نسرد في التقرير التالي بعض الطرق غير المعتادة للتصدي لدرجات الحرارة المرتفعة.



بخطوات بسيطة، يمكن التغلب على الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف ومنها:



الستائر الباردة

يستخدم الأشخاص الذين يعيشون داخل المدن التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للغاية في فصل الصيف الستائر التي تُعرف باسم الستائر الباردة، وهي ستائر ذات ألوان فاتحة وباردة تعطي إيحاء بوجود الهواء البارد في المكان، ومن الأفضل أيضاً استخدام الستائر السميكة وليست الخفيفة وقفل النوافذ خلال الأجواء الحارة مع وجود مصدر جيد للتهوية.





تقليل استخدام الكهرباء

في الأيام الحارة، لا يجب علينا تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل، فهي تضيف سخونة إلى الهواء. وخلال الأجواء الحارة من المفضل تناول الوجبات الباردة والخفيفة التي لا تتطلب طهيا أو تشغيل الفرن أو الموقد.



النباتات المنزلية

احرص على اقتناء النباتات المناسبة لوضعها داخل المنزل لأنها لا تقلل درجة حرارة المكان فقط لكن تعمل على تنقية الهواء وترطيبه. ومن النباتات المنزلية المفيدة في الأجواء الحارة التين البنجاميني والأجلونيما وأشجار النخيل.



ترطيب الهواء

اشتر الزجاجات المرطبة للهواء أو زجاجة لرش رذاذ الماء لإضفاء بعض الترطيب وتقليل درجة الحرارة داخل المنزل. ومن الممكن أيضاً مسح أرضيات الغرف بالماء لخفض درجات الحرارة.



التخلص من المنسوجات

خلال الأجواء الحارة يجب إزالة المنسوجات التي تكسو الوسائد والسجاد لأن هذه الأقمشة، خاصة الداكنة، ترفع من درجة الحرارة. ويُفضل شراء ملاءات السرير الخفيفة والمصنوعة من المواد العضوية التي لا ترفع درجة حرارة الجسم عند ملامستها.



زجاجة مثلجة في السرير

قبل أن تخلد للنوم، ضع زجاجة مياة مثلجة في السرير للحصول على الترطيب والبرودة خلال النوم. وهناك فكرة أخرى مفيدة للتخلص من درجة الحرارة أثناء الجلوس وهي وضع كيس من الأرز المجمد خلف الرأس لتحصل على شعور منعش خلال الجو الحار.



ابتعد عن الصودا والآيس كريم

على عكس الشائع فإن تناول الآيس الكريم والصودا يمنح الجسم سخونة ودرجة حرارة مرتفعة بعد فترة قصيرة جداً من الشعور بالبرودة، وذلك بسبب تحفيز الجسم على إنتاج طاقة حرارية أكبر لحرق السعرات الحرارية المرتفعة التي يحتوي عليها الآيس كريم ومشروبات الصودا.



تجنب المجهود البدني

ينصح الخبراء والمختصون بالتوقف عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال ارتفاع درجات الحرارة لأن الجسم يبذل مجهوداً كبيرا بالفعل بهدف التبريد وتقليل درجة الحرارة التي يتعرض لها.



الوسادة المجمدة

من الأفكار النافعة لتبريد الجسم خلال فصل الصيف والموجات الحارة، وضع غطاء الوسائد في أكياس بلاستيكية في الفريزر ووضعها على الوسائد قبل النوم مباشرة للحصول على فترات نوم مريحة.



وعاء الماء والثلج

للتخلص من درجة الحرارة المرتفعة في المنازل، ضع وعاء من الثلج والماء أمام المروحة لنشر الهواء البارد في جميع أركان المكان. ومن الممكن وضع الوعاء على حواف النوافذ لتبريد الهواء الساخن القادم من الخارج.

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المصدر - إرم نيوز