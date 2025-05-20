نوعية الأصدقاء أم عددهم؟ أيهما يمنحك السعادة الحقيقية؟

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة Psychology and Aging، فإن السعادة لا تُقاس بعدد الصداقات بل بعمقها وجودتها. إذ أكد الباحثون أن العلاقات الوثيقة المبنية على التفاهم والدعم المتبادل هي الأساس في تحقيق الرضا النفسي والرفاهية، خصوصاً مع التقدم في العمر.
وأشارت البروفيسورة واندي بروين دي بروين، كبيرة الباحثين، إلى أن الشيخوخة لا تعني بالضرورة الحزن أو الوحدة، موضحة أن ضيق الدائرة الاجتماعية لكبار السن لا يعني تعاستهم، بل العكس، فقد يتمتعون بالحياة أكثر من الشباب. فالـوحدة ليست مرتبطة بعدد الأصدقاء بل بنوعيتهم، ويمكن أن تطال الإنسان في أي عمر.
الدراسة تؤكد مجددًا أن العلاقات الحقيقية، لا الرقمية، هي مفتاح السعادة النفسية.
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