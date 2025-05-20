نوعية الأصدقاء أم عددهم؟ أيهما يمنحك السعادة الحقيقية؟

الوكيل الإخباري- يشدد علماء النفس في جامعة ليدز البريطانية على أن امتلاك عدد كبير من الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعوّض قيمة وجود دائرة صغيرة من الأصدقاء الحقيقيين في الحياة الواقعية.

اضافة اعلان



وبحسب دراسة نُشرت في مجلة Psychology and Aging، فإن السعادة لا تُقاس بعدد الصداقات بل بعمقها وجودتها. إذ أكد الباحثون أن العلاقات الوثيقة المبنية على التفاهم والدعم المتبادل هي الأساس في تحقيق الرضا النفسي والرفاهية، خصوصاً مع التقدم في العمر.



وأشارت البروفيسورة واندي بروين دي بروين، كبيرة الباحثين، إلى أن الشيخوخة لا تعني بالضرورة الحزن أو الوحدة، موضحة أن ضيق الدائرة الاجتماعية لكبار السن لا يعني تعاستهم، بل العكس، فقد يتمتعون بالحياة أكثر من الشباب. فالـوحدة ليست مرتبطة بعدد الأصدقاء بل بنوعيتهم، ويمكن أن تطال الإنسان في أي عمر.



الدراسة تؤكد مجددًا أن العلاقات الحقيقية، لا الرقمية، هي مفتاح السعادة النفسية.