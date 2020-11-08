الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 02:39 م

تغريم زوجين 400 دولار لإطعامهما الدببة في أمريكا

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الوكيل الإخباري _ تعرض زوجان من ولاية كولورادو بأمريكا، لغرامات قدرها 400 دولار من قبل سلطات الحياة البرية، وذلك بعد تقديمهم طعاما لـ الدببة حول منزلهما لمدة عام تقريبًا .

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ووفقا لعلماء الحياة البرية إن إطعامهم يعني نزولهم إلى المناطق السكنية والبحث عن الطعام سواء في القمامة أو الشقق السكنية مما يعد خطرا على السكان.


مؤكدين أنه من الخطر اعتياد الحيوانات البرية التعامل مع البشر لأن ذلك قد يقلل من حساسيتها لدى المناطق السكنية، حيث يمكن للدببة بعد ذلك محاولة البحث في القمامة المجاورة أو المرائب أو حتى محاولة الدخول إلى منازل الناس بحثًا عن الطعام مما يعد خطرا على السكان الموجودين.


حيث انه من المفاهيم الخاطئة لدى البعض بأن إطعام الدببة سيؤدي إلى تقليل النزاعات مع الحيوانات ، ولكن لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، إن إطعام الدببة يجذب المزيد من الدببة فقط ، مما يؤدي إلى مزيد من الصراع".

 

 

المصدر : اليوم السابع 

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