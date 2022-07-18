تمديد عقد عمل امرأة تبلغ من العمر 101 عاماً في كندا -صورة

الوكيل الإخباري-في قرار غريب ويعد هو الأول من نوعه، قررت كندا تمديد مدة عمل عمدة ميسيسوجا ولاعبة الهوكي السابقة «هازل ماكاليون» لـ3 سنوات إضافية على الرغم من بلوغها الـ101 عام، وذلك للعمل كمدير مجلس إدارة هيئة مطارات تورونتو الكبرى.

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وصرح وزير النقل الاتحادي في كندا «عمر الغبرة»، بأن ماكاليون البالغة من العمر 101 عام تعد اليوم أحد أطول رؤساء البلديات خدمة في التاريخ الكندي، حيث تم تعيينها لأول مرة في مجلس الإدارة عام 2017، وقد أعادت كندا تعيينها الآن كمديرة وممثلة فيدرالية لمدة ثلاث سنوات إضافية.



وقال موقع إدارة هيئات تورنتو الكبرى GTAA على الويب إن "المديرين يشرفون ويوجهون الإدارة في السعي لتحقيق أهداف عمل مطار بيرسون، بينما يمثلون مصالح GTAA وجميع أصحاب المصلحة فيها".



وقال الغبرة في بيان: "يسعدني قبول السيدة ماكاليون لمواصلة خدمة هيئة مطار تورنتو الكبرى، لقد كرست أكثر من 40 عامًا من الخدمة لمجتمعها ولا تزال تلعب دورًا مهمًا في الإشراف على أكبر مطار في كندا وتوجيهه، أتمنى لها كل التوفيق وهي تواصل خدمة قطاع النقل".



منذ مغادرتها مكتب رئيس البلدية، ظلت ماكاليون نشطة في أدوار متعددة، وهي أيضًا مستشار خاص لجامعة تورنتو ومستشار كلية شيريدان.







صدى البلد

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