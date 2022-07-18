الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

حادث تصادم بين مركبتين أحدهما محملة بأسطوانات غاز في عمّان

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ لارتفاع درجات الحرارة

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

تطورات موجة الحر في المملكة ليومي الاثنين والثلاثاء

السفير الأسترالي يزور وزارة العمل

المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

الوكيل ينشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزية التوجيهي

الإثنين، 18-07-2022 12:41 م

تمديد عقد عمل امرأة تبلغ من العمر 101 عاماً في كندا -صورة

ما_هو_عقد_العمل


الوكيل الإخباري-في قرار غريب ويعد هو الأول من نوعه، قررت كندا تمديد مدة عمل عمدة ميسيسوجا ولاعبة الهوكي السابقة «هازل ماكاليون» لـ3 سنوات إضافية على الرغم من بلوغها الـ101 عام، وذلك للعمل كمدير مجلس إدارة هيئة مطارات تورونتو الكبرى.

اضافة اعلان


وصرح وزير النقل الاتحادي في كندا «عمر الغبرة»، بأن ماكاليون البالغة من العمر 101 عام تعد اليوم أحد أطول رؤساء البلديات خدمة في التاريخ الكندي، حيث تم تعيينها لأول مرة في مجلس الإدارة عام 2017، وقد أعادت كندا تعيينها الآن كمديرة وممثلة فيدرالية لمدة ثلاث سنوات إضافية.


وقال موقع إدارة هيئات تورنتو الكبرى GTAA على الويب إن "المديرين يشرفون ويوجهون الإدارة في السعي لتحقيق أهداف عمل مطار بيرسون، بينما يمثلون مصالح GTAA وجميع أصحاب المصلحة فيها".


وقال الغبرة في بيان: "يسعدني قبول السيدة ماكاليون لمواصلة خدمة هيئة مطار تورنتو الكبرى، لقد كرست أكثر من 40 عامًا من الخدمة لمجتمعها ولا تزال تلعب دورًا مهمًا في الإشراف على أكبر مطار في كندا وتوجيهه، أتمنى لها كل التوفيق وهي تواصل خدمة قطاع النقل".


منذ مغادرتها مكتب رئيس البلدية، ظلت ماكاليون نشطة في أدوار متعددة، وهي أيضًا مستشار خاص لجامعة تورنتو ومستشار كلية شيريدان.

 

 

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22q11-Europe-barcelona-sleep-disturbances

دراسة تكشف ما يؤدي ليقظة الدماغ أكثر من 100 مرة خلال النوم

99999999

فيديو ينال الآف المشاهدات .. شجار بين حيواني كنغر في استراليا

resize

عالم مناخ ألماني: فات الأوان على خفض درجة حرارة الأرض

image (1)

بعوضتان تساهمان في فك لغز 5 جرائم في الصين

22

كيف تتوقف عن شراء أشياء لا تحتاجها؟

FX3gNt2XwAAyJ6b

إمام الحرم المكي السابق يظهر على دراجة ويتصدر الترند بمقطع فيديو

أخبار متعلقة
sddefault

فيديو .. حيوان القندس ينجو بأعجوبة بعد اقتحامه مضمار سباق في كندا