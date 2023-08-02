تمساح يلتهم لاعب كرة القدم في هذه الدولة.. فيديو صادم

الوكيل الإخباري- التهم تمساح لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، يوم السبت الماضي، أثناء السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي.
وانتشر مقطع فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الحيوان المفترس وهو يسبح في الماء، والضحية بين فكيه.
SE LANZA AL RÍO Y LO APAÑA UN COCODRILO— Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023
En el Río Cañas, ubicado en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica, un hombre se lanzó aparentemente para nadar en horas de la mañana de este sábado, pero fue atrapado por un reptil. Aún se encuentra en el hocico del animal. pic.twitter.com/2i08owreN4