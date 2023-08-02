تمساح يلتهم لاعب كرة القدم في هذه الدولة.. فيديو صادم

الوكيل الإخباري- التهم تمساح لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، يوم السبت الماضي، أثناء السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي.



وانتشر مقطع فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الحيوان المفترس وهو يسبح في الماء، والضحية بين فكيه.

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