الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

ليلة فلسطينية مصرية على المسرح الشمالي في جرش وسط تفاعل جماهيري كبير

تحذير من تناول المكسرات.. خطر على هذه الفئة

إغلاق معمل مواد نظافة غير مرخص في الرصيفة

اختتام معسكر المسارات السياحية في الكرك

ضبط مواطن يزرع ماريجوانا في منزله بعمان ! - صورة

الجيش السوداني يعلن مداهمة منازل مدنيين اتخذتها قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية

هام من وزارة التربية بشأن المدارس

أردوغان يترأس اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى العسكري التركي الأعلى

تنويه هام للطلبة مع قرب اعلان نتائج التوجيهي

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الأربعاء، 02-08-2023 09:30 م

تمساح يلتهم لاعب كرة القدم في هذه الدولة.. فيديو صادم

64ca8bde4c59b767a86cea14


الوكيل الإخباري- التهم تمساح لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، يوم السبت الماضي، أثناء السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي.

وانتشر مقطع فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الحيوان المفترس وهو يسبح في الماء، والضحية بين فكيه.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64caa31942360447cf22437a

شابة سعودية تروي قصة كفاحها ضد مرض نادر يصيب واحدا من 50 ألف شخص في العالم

64ca78c942360448fc650e74

جريمة مروعة.. إعدام شخص قتل أخاه بطعنه في الصدر خلال نومه في السعودية

82023217859600586491

شاهد ولاعة كادت أن تتسبب في كارثة مروعة بمحطة وقود في احدى الدول

ه8ه8ه

شاهد لحظة سقوط طائرة مروحية في منطقة مأهولة بالسكان في نيجيريا

9خ9خ9خ

شاهد عامل ينجو بأعجوبة من فكي تمساح في كولورادو

Doc-P-456276-638265589517409089

شاهد لحظة تحطم طائرة برمائية خاصة في روسيا

أخبار متعلقة
2776afda-de9e-4025-9a0a-5fd6678cf5ad

شاب يصطاد ثعبان ضخم أثناء السباحة في السعودية - فيديو